Продолжит ли доллар бить рекорды в Украине в начале лета

В течение второй недели июня общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в духе майских трендов. Вероятно, курс доллара будет колебаться в пределах 44,2 – 44,7 гривны, тогда как евро традиционно будет демонстрировать более широкую амплитуду в 51 – 52,5 гривны.

Какой будет ситуация в начале лета

Поэтому неожиданностей вряд ли стоит ждать – несмотря на возможные риски, ситуация будет оставаться контролируемой. Детали эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

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На валютный рынок традиционно будет давить ряд внешних факторов. Например, развитие ситуации на Ближнем Востоке, что может сказываться на ценах нефти и топлива. Не менее важными остаются риски безопасности внутри Украины, в частности ход боевых действий и угроза новых массированных ракетно-дронных атак.

По словам банкира, обострения способны повысить интерес граждан к доллару и евро как способу сохранения сбережений. Однако ажиотажного спроса пока не ожидают – потенциальная скупка иностранной валюты станет скорее кратковременным всплеском, который не запустит "маховик накруток" в обменниках.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Наличный рынок является более чувствительным к любым угрозам, однако его ситуативные изменения часто "не навсегда". И стоит помнить, что переписывая очередные цифры на ценниках, он будет отталкиваться именно от курсовых показателей безналичного рынка.

В то же время сдерживающим фактором будет оставаться относительно стабильная ценовая ситуация. В ближайшей перспективе резких инфляционных всплесков не прогнозируют, хотя связанные с энергетическим сектором риски сохраняются до сих пор.

Кроме того, Нацбанк и в дальнейшем будет контролировать ситуацию на валютном рынке. В случае усиления угроз регулятор имеет достаточно инструментов для поддержания баланса между спросом и предложением, в частности через валютные интервенции.

Итак, в течение недели 8 – 14 июня любые курсовые изменения, скорее всего, будут "вялыми", подытожил эксперт.

Полезно! Банкир также напомнил, что гривневые депозиты и ОВГЗ могут стать альтернативой покупке иностранной наличности для тех, кто стремится не только сохранить сбережения, но и защитить их от инфляции. Более того, доходность таких инструментов сейчас существенно превышает доходность валютных вкладов.

Напомним, на ближайшем заседании по вопросам монетарной политики, что состоится уже 18 июня, Нацбанк может оставить учетную ставку без изменений – на уровне 15%. Поэтому привлекательность депозитов в национальной валюте вряд ли существенно изменится.

Характеристики рынка с 8 по 14 июня: