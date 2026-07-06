НБУ изменил официальный курс – подорожает ли валюта 7 июля

Нацбанк установил официальный курс валюты на вторник, 7 июля. На этот раз снова обошлось без подорожания доллара и евро.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 6 июля торговался по 44,56 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 24 копейки по сравнению с 3 июля. Официальный курс евро составил 51,02 гривны, то есть его цена упала на 6 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 7 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,56 гривны (фактически без изменений);

евро – 50,86 гривны (-16 копеек).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 6 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,10 гривны , а продажа – 44,62 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,70 гривны , а продажа – 44,75 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,11 гривны, а продажа – 44,71 гривны.