Официальный курс валюты на 8 июля: продолжит ли доллар дешеветь в Украине
НБУ установил официальный курс валюты на среду, 8 июля. И хотя изменения оказались незначительными, доллар вновь "порадовал" украинцев.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 7 июля торговался по 44,56 гривны, то есть курс американской валюты фактически не изменился по сравнению с 6 июля. Официальный курс евро составил 50,86 гривны, то есть его цена снизилась на 16 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 8 июля курс валют будет следующим:
- доллар – 44,50 гривны (-6 копеек);
- евро – 50,88 гривны (+2 копейки).
Кстати, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 7 июля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,34 гривны, а продажа – 44,83 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,65 гривны, а продажа – 44,69 гривны;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,14 гривны, а продажа – 44,75 гривны.
Несмотря на возможные краткосрочные колебания, ситуация на валютном рынке остается под контролем. Благодаря режиму "управляемой гибкости" Нацбанк и в дальнейшем сможет сглаживать дисбалансы, не допуская резких скачков курса.
По оценкам банкиров, в период с 6 по 12 июля объем валютных интервенций регулятора вряд ли превысит уже традиционные 800 – 850 миллионов долларов. Это будет свидетельствовать о том, что спрос превышает предложение примерно на 10 – 15%.