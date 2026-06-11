Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 11 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,27 гривны (+7 копеек).

(+5 копеек), а продажа по (+7 копеек). Покупка евро проходит по 51,67 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,37 гривны (+7 копеек).

Смотрите также 100 долларов с портретом Трампа – может ли президент США появиться на деньгах

Что со стоимостью валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,95 гривны (+10 копеек), а продажа – по 45 гривен (без изменений).

(+10 копеек), а продажа – по (без изменений). Зато покупка евро проходит по 52,09 гривны (+10 копеек), а продажа – по 52,30 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 44,49 гривны (-6 копеек), а продают – по 45,07 гривны (+6 копеек).

(-6 копеек), а продают – по (+6 копеек). Евро покупают по 51,88 гривны (-5 копеек), а продают – по 52,37 гривны (-1 копейка).

Как можно уберечь свои сбережения

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев рассказал, что гривневые депозиты и в дальнейшем будут оставаться одним из самых привлекательных инструментов для тех, кто не хочет держать деньги в иностранной наличности "под пахвами".

По его словам, текущие условия позволяют не только защитить сбережения от инфляции, но и получить дополнительный доход. Правда, для этого инфляция не должна превысить 11 – 13,5% в годовом измерении, а курс доллара оставаться ниже 46,50 – 47 гривен.

Стоит заметить, что по предварительным прогнозам, по итогам 2026 года инфляция вряд ли пересечет отметку в 9,4%, тогда как средневзвешенный курс американской валюты ожидают в пределах 45 – 46 гривен.