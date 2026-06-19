Подорожает ли доллар с начала новой недели – официальный курс валют 22 июня

Нацбанк установил официальный курс валюты на понедельник, 22 июня. Новая неделя начнётся практически без изменений.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 19 июня торговался по 44,91 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 11 копеек по сравнению с 18 июня. Официальный курс евро составил 51,45 гривны, то есть его курс снизился на 48 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 22 июня курс валюты будет следующим:

доллар – 44,90 гривны (-1 копейка);

евро – 51,46 гривны (+1 копейка).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 19 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,65 гривны , а продажа — 45,14 гривны ;

, а продажа — ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 45,01 гривны , а продажа – 45,04 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,59 гривны, а продажа — 45,03 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 19 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 51,30 гривны , а продажа – 52 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке — покупка в среднем составляла 51,73 гривны , а продажа — 52 гривны ;

составляла , а продажа — ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,52 гривны, а продажа – 52,22 гривны.

Напомним, несмотря на подписание соглашения между США и Ираном, цена на нефть вряд ли быстро стабилизируется, и это также влияет на валютный рынок. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, ситуация на Ближнем Востоке остается отдельным фактором давления.

Правда, предпосылки для улучшения ситуации есть. Например, при пересмотре учетной ставки в конце июня Нацбанк учел "ослабление рисков", связанных с войной в Иране.