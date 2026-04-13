Доллар дешевеет после праздников: официальный курс валют на 14 апреля

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 14 апреля. Цена доллара и евро в Украине несколько уменьшилась.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 13 апреля торгуется по 43,45 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 10 апреля. Официальный курс евро составляет 50,90 гривны, следовательно его цена выросла на 11 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 14 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,43 гривны (-2 копейки);

евро – 50,75 гривны (-15 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 13 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,22 гривны , а продажа – по 43,75 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,60 гривны , а продажа – по 43,75 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,88 гривны, а продажа – по 43,65 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 13 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 51,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,90 гривны , а продажа – по 51,05 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,60 гривны, а продажа – по 51,26 гривны.

Какая валюта может подешеветь?

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что дальнейшая динамика доллара и евро будет зависеть от событий на Ближнем Востоке.

Например, в случае обострения ситуации американская валюта может укрепиться как "защитный актив", тогда как европейская окажется под давлением из-за энергетических и инфляционных рисков.

Поэтому главный эффект для рынка Украины на фоне вероятной геополитической эскалации – это относительное ослабление евро к гривне, поскольку на курс доллара Нацбанк и в дальнейшем будет влиять через режим "управляемой гибкости".