Последние изменения на рынке

В ходе торговой сессии в четверг, 23 марта, Индекс доллара США добавил 0,02% к 102,37, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,92 – 102,45. Восходящая динамика валюта минимальна.

Актуально Фокус на Европе: обзор рынка и актуальные возможности для инвесторов

Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

В общем доллар зафиксировал самый продолжительный период спада за 2,5 года. Это произошло на фоне заявления Федерального резерва о приближающемся завершении политики повышения ставок. Днем ранее американская валюта упала до самого низкого уровня за последние 5 недель.

На последней встрече регулятор принял решение о повышении базовой ставки на 25 пунктов. В то же время центральный банк США отказался от заявлений о "постоянном повышении" индикатора в пользу некоторых "дополнительных повышений".

Напомним, что инфляция в США все еще остается на существенно выше уровня желаемого показателя. Дело в том, что сейчас внимательно наблюдают за тем, как колебания уровня доверия к банкам влияют на экономику, пишет CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

В отличие от доллара США его конкуренты усиливают позиции на рынке и фиксируют пиковые позиции за многие недели. Например, официальная валюта стран Еврозоны – евро – выросла до максимального уровня за 7 недель.

Похожую динамику показывает и британский фунт, который колеблется у самого высокого уровня за 7 недель. Таким образом, рынок отреагировал на решение Банка Англии о повышении ставки.