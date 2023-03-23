Последние изменения на рынке
В ходе торговой сессии в четверг, 23 марта, Индекс доллара США добавил 0,02% к 102,37, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 101,92 – 102,45. Восходящая динамика валюта минимальна.
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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;
- За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.
В общем доллар зафиксировал самый продолжительный период спада за 2,5 года. Это произошло на фоне заявления Федерального резерва о приближающемся завершении политики повышения ставок. Днем ранее американская валюта упала до самого низкого уровня за последние 5 недель.
На последней встрече регулятор принял решение о повышении базовой ставки на 25 пунктов. В то же время центральный банк США отказался от заявлений о "постоянном повышении" индикатора в пользу некоторых "дополнительных повышений".
Напомним, что инфляция в США все еще остается на существенно выше уровня желаемого показателя. Дело в том, что сейчас внимательно наблюдают за тем, как колебания уровня доверия к банкам влияют на экономику, пишет CNBC.
Что такое Индекс доллараСША Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Динамика других валют
В отличие от доллара США его конкуренты усиливают позиции на рынке и фиксируют пиковые позиции за многие недели. Например, официальная валюта стран Еврозоны – евро – выросла до максимального уровня за 7 недель.
Похожую динамику показывает и британский фунт, который колеблется у самого высокого уровня за 7 недель. Таким образом, рынок отреагировал на решение Банка Англии о повышении ставки.