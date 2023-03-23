Останні зміни на ринку

Під час торгової сесії у четвер, 23 березня, Індекс долара США додав 0,02% до 102,37, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 101,92 – 102,45. Висхідна динаміка валюта мінімальна.

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Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

Крім того, це найкращий результат за За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 97,68, за даними CNBC.

Загалом долар зафіксував найтриваліший період спаду за 2,5 роки. Це сталося на тлі заяви Федерального резерву про наближення завершення політики підвищення ставок. За день до цього американська валюта впала до найнижчого рівня за останні 5 тижнів.

На останній зустрічі регулятор ухвалив рішення про підняття базової ставки на 25 пунктів. Водночас центральний банк США відмовився від заяв про "постійне підвищення" індикатора на користь деяких "додаткових підвищень".

Нагадаємо, що інфляція у США все ще залишається на суттєво вищому рівні за бажаний показник. Річ у тому, що зараз уважно спостерігають за тим, як коливання рівня довіри до банків, впливає на економіку, пише CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

На відміну від долара США, його конкуренти посилюють позиції на ринку та фіксують пікові позиції за багато тижнів. Для прикладу, офіційна валюта країн Єврозони – євро – зросла до максимального рівня за 7 тижнів.

Схожу динаміку показує й британський фунт, який коливається біля найвищого рівня за 7 тижнів. Таким чином, ринок відреагував на рішення Банку Англії про підвищення ставки.