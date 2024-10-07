Доллар снова начал падать в цене, но есть важный нюанс

Доллар фиксирует незначительные потери на рынке в начале новой недели. Однако стоит учесть значительный рост американской валюты за прошедшую неделю.

Что влияет на курс доллара

В понедельник, 7 октября, доллар начал новую неделю со спада. Важно добавить, что американская валюта теряет позиции на рынке после сильного ралли, вызванного сильным отчетом о рынке труда в США и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

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Напомним, что в пятницу доллар вырос на 0,5% до пикового уровня за 7 недель. Тогда как за неделю американская валюта укрепила позиции более чем на 2%. Это лучший результат за два года.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США в понедельник упал на 0,05% до 102,48, по данным Reuters. На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 102,46, потеряв 0,05%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 102,42 – 102,60.