Що впливає на курс долара
У понеділок, 7 жовтня, долар почав новий тиждень зі спаду. Важливо додати, що американська валюта втрачає позиції на ринку після сильного ралі, викликаного сильним звітом про ринок праці у США та ескалацією конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters.
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Нагадаємо, що у п'ятницю долар зріс на 0,5% до пікового рівня за 7 тижнів. Тоді як за тиждень американська валюта зміцнила позиції на понад 2%. Це найкращий результат за два роки.
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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.