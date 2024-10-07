Що впливає на курс долара

У понеділок, 7 жовтня, долар почав новий тиждень зі спаду. Важливо додати, що американська валюта втрачає позиції на ринку після сильного ралі, викликаного сильним звітом про ринок праці у США та ескалацією конфлікту на Близькому Сході, пише Reuters.

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Нагадаємо, що у п'ятницю долар зріс на 0,5% до пікового рівня за 7 тижнів. Тоді як за тиждень американська валюта зміцнила позиції на понад 2%. Це найкращий результат за два роки.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.