Что происходит на рынке нефти

Во время торгов в понедельник, 7 октября, нефть изменила динамику на рынке после самого стремительного недельного прироста за более чем год. На рынок нефти влиял фактор беспокойства относительно избытка предложения на фоне слабого спроса, согласно данным Reuters.

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Кроме того, рынок реагировал на опасения относительно эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Этот регион является одним из ключевых в секторе нефтедобычи.

К теме! За прошедшую неделю нефть Brent выросла в цене более чем на 8%. Это самый большой прирост за неделю с января 2023 года. Американская нефть WTI подорожала на 9,1%, зафиксировав лучший результат с марта 2023 года.

Как изменились цены на нефть

Нефть Brent упала в цене на 28 центов или на 0,36%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 77,77 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI подешевела на 19 центов или на 0,26%. Американское сырье сейчас стоит 74,19 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: