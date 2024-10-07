Что влияет на курс доллара
В понедельник, 7 октября, доллар начал новую неделю со спада. Важно добавить, что американская валюта теряет позиции на рынке после сильного ралли, вызванного сильным отчетом о рынке труда в США и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
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Напомним, что в пятницу доллар вырос на 0,5% до пикового уровня за 7 недель. Тогда как за неделю американская валюта укрепила позиции более чем на 2%. Это лучший результат за два года.
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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.