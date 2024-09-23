Что происходит с долларом США после серьезного обвала после серьезного обвала

Доллар начал новую неделю с роста. Американская валюта восстанавливает позиции после значительного обвала в конце прошлой недели.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 101,18, выросши на 0,43%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 100,71 – 101,23.

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Добавим, что прошлую неделю доллар завершил, вплотную приблизившись к минимальному уровню за 12 месяцев. Индекс колебался на уровне 100,69. Тогда как британский фунт и евро существенно подорожали.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал слабые позиции за год на уровне 101,21, сообщает издание CNBC.

Также стоит напомнить, что Федеральная резервная система США 18 сентября снизила ставку на 50 базисных пунктов. Центробанк принял соответствующее решение впервые за четыре года. Более того, до конца 2024 года ожидают, что регулятор еще больше снизит ставку.