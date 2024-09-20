Что влияет на курс доллара

Индекс доллара США вернулся к обесцениванию в пятницу, 20 сентября. Американская валюта сейчас максимально приблизилась к самому низкому показателю за 12 месяцев, информирует CNBC. Фактически доллар реагирует на динамику на рынках после центробанка США.

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Напомним, что Федеральный резерв 18 сентября впервые за 4 года снизил ставку на 50 базисных пунктов. В результате доллар оказался под давлением, поскольку рынки учли быстрые темпы снижения ставки в США.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,51, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.