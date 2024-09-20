Доллар США стремительно теряет позиции на рынке против корзины из 6 других валют. Американская валюта реагирует на изменения на финансовых рынках после важного решения центробанка США.
Что влияет на курс доллара
Индекс доллара США вернулся к обесцениванию в пятницу, 20 сентября. Американская валюта сейчас максимально приблизилась к самому низкому показателю за 12 месяцев, информирует CNBC. Фактически доллар реагирует на динамику на рынках после центробанка США.
Напомним, что Федеральный резерв 18 сентября впервые за 4 года снизил ставку на 50 базисных пунктов. В результате доллар оказался под давлением, поскольку рынки учли быстрые темпы снижения ставки в США.
Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,51, сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара США
Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.