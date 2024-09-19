"Старые" и "новые" доллары

В Украине существует несколько неформальных наименований для долларов. Например, выделяют "белые" и "синие" доллары, информирует 24 Канал. Кроме того, еще доллары разделяют на "старые" и "новые" доллары.

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"Старыми" называют американские доллары, которые выпустили в 1996 году. Это связано с тем, что следующие поколения банкнот в США выпускали с обновленными элементами защиты. Поэтому в некоторых финансовых учреждениях, которые проводят операции с обменом иностранных валют, могут возникать сложности с тем, чтобы отличить настоящие доллары от фальшивых.

В то же время к так называемым "новым" долларам относят, те банкноты, которые Федеральная резервная система США обновила за последние 20 лет. Эти нововведения коснулись большинства номиналов купюр, которые есть в обращении. Самые новые дизайны доллара США, согласно данным The US Currency Education Program:

5 долларов – 2008 год;

10 долларов – 2006 год;

20 долларов – 2003 год;

50 долларов – 2004 год;

100 долларов – 2013 год.

Интересно! За последние более 100 лет центральный банк США менял дизайны большинства банкнот американского доллара, а также обновлял ключевые защитные элементы. Исключением являются только две купюры номиналами 1 и 2 доллара.

Национальный банк Украины неоднократно подчеркивал, что в Украине дойные все доллары, которые были выпущены с 1914 года. Соответственно все банки и обменники обязаны принимать доллары всех номиналов и годов выпуска. Главное требование – это то, что банкноты, которые предлагает клиент для обмена, должны были в надлежащем состоянии.