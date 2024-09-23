Що відбувається з доларом США після серйозного обвалу

Долар почав новий тиждень зі зростання. Американська валюта відновлює позиції після значного обвалу наприкінці минулого тижня.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наразі торгується на рівні 101,18, зрісши на 0,43%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 100,71 – 101,23.

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Додамо, що минулий тиждень долар завершив, впритул наблизившись до мінімального рівня за 12 місяців. Індекс коливався на рівні 100,69. Тоді як британський фунт та євро суттєво подорожчали.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,21, повідомляє видання CNBC.

Також варто нагадати, що Федеральна резервна система США 18 вересня знизила ставку на 50 базиcних пункти. Центробанк ухвалив відповідне рішення вперше за чотири роки. Ба більше, до кінця 2024 року очікують, що регулятор ще більше знизить ставку.