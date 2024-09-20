Американський долар опинився під серйозним тиском на ринку, наблизившись до найнижчого показника за останні 12 місяців.
Федеральний резерв США 18 вересня вперше за 4 роки знизив ставку на 50 базисних пунктів, що призвело до ослаблення долара.
Індекс долара США на кінець тижня застряг на рівні 100,69, що трохи вище мінімуму за рік, і продовжує втрачати позиції.
Євро та британський фунт суттєво зросли проти долара: євро подорожчало на 0,8%, а фунт стерлінгів додав в ціні 1,1%.
Індекс долара США відображає співвідношення долара до шести основних валют, включаючи євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Головні зміни на ринку валют / Pexels
Долар США стрімко втрачає позиції на ринку проти кошика з 6 інших валют. Американська валюта реагує на зміни на фінансових ринках після важливого рішення центробанку США.
Що впливає на курс долара
Індекс долара США повернувся до знецінення у п'ятницю, 20 вересня. Американська валюта наразі максимально наблизилася до найнижчого показника за 12 місяців, інформує CNBC. Фактично долар реагує на динаміку на ринках після центробанку США.
Нагадаємо, що Федеральний резерв 18 вересня вперше за 4 роки знизив ставку на 50 базиcних пунктів. У результаті долар опинився під тиском, оскільки ринки врахували швидші темпи зниження ставки у США.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,51, повідомляє видання CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.