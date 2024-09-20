Що впливає на курс долара

Індекс долара США повернувся до знецінення у п'ятницю, 20 вересня. Американська валюта наразі максимально наблизилася до найнижчого показника за 12 місяців, інформує CNBC. Фактично долар реагує на динаміку на ринках після центробанку США.

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Нагадаємо, що Федеральний резерв 18 вересня вперше за 4 роки знизив ставку на 50 базиcних пунктів. У результаті долар опинився під тиском, оскільки ринки врахували швидші темпи зниження ставки у США.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 101,51, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.