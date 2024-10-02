Самый большой прирост за неделю: почему доллар дорожает на рынке

Доллар укрепляет позиции на рынке из-за ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы делают ставку на безопасные активы, что привело к новому ралли доллара.

Что влияет на курс доллара

В среду, 2 октября, Индекс доллара США удержит свой самый большой дневной прирост за неделю и продолжает расти. Валюта выигрывает от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Напомним, что 1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, информирует Reuters.

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Осложнение ситуации на Ближнем Востоке беспокоит инвесторов и привело к более активной покупке активов-убежищ. Один из них – это доллар США.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США в среду демонстрирует стабильную динамику. На момент создания этого материала, индекс торгуется на уровне 101,23, выросла на 0,03%, информирует портал Yahoo!Finance. Предыдущий торговый день доллар закончил с ростом на 0,5%. Диапазон колебания за день составляет 101,16 – 101,31.

К теме! Тогда как за сентябрь Индекс доллара США упал почти на 1%. Такой результат доллар фиксирует третий месяц подряд.

В то же время евро и фунт стерлингов фиксируют незначительные изменения на рынке. Однако торги 1 октября эти валюты завершили с серьезным спадом. На евро также давят ожидания по снижению процентных ставок Европейский центральным банком в октябре.