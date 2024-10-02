Что происходит на рынке нефти

В среду, 2 октября, нефть выросла в цене более чем на 2%. Сырье дорожает из-за опасений относительно обострения ситуации на Ближнем Востоке. Потенциально это может привести к проблемам с добычей сырья в ключевом регионе, согласно данным Reuters.

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Стоит добавить, что 1 октября Иран нанес крупнейший удар по Израилю в истории. Речь идет о массовой ракетной атаке.

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Как изменились цены на нефть

Нефть Brent подорожала на 1,63 доллара или на 2,2%. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 75,19 доллара за баррель. В то же время нефть WTI выросла в цене на 1,70 доллара или на 2,4%. Американское сырье сейчас стоит 71,53 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 75 долларов за баррель (+ 1,96%);

Контракты WTI торгуются на уровне 71,34 доллара за баррель (+2,16%).

Напомним, что в сентябре нефть Brent подешевела на 9%,а за третий квартал – на 17%. Тогда как американское сырье WTI упало в цене на 7%. За три месяца нефть потеряла в цене 16%.