Доллар стремительно растет в цене, оправляясь после мощного обвала

Доллар укрепляет позиции на рынке после важного решения центрального банка США. Однако предыдущая торговая сессия прошла не без потерь для самой известной валюты в мире.

Как изменились позиции доллара

Индекс доллара США существенно подорожал в четверг, 19 сентября. Американская валюта уже успела изменить динамику на рынке после кратковременного падения, которое зафиксировали из-за решения центрального банка США о снижении процентных ставок, информирует Reuters.

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Напомним, что Федеральный резерв 18 сентября снизил ставку на 50 базисных пунктов. Регулятор пошел на такой шаг впервые за 4 года. Как ожидают снижение ставки станет поддержкой для экономики США, а также побудит другие центральные банки перейти к смягчению монетарной политики.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,51, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

В целом Индекс доллара США подорожал до 101,03, по данным Reuters. Сейчас этот индикатор демонстрирует положительную динамику, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 100,66 – 100,76. Интересно, что на предыдущей сессии доллар обвалился до минимального уровня за более чем год – 100,21. Стоит добавить, что доллар вырос на 1,2% против японской иены, а также – на 0,3% относительно швейцарского франка.