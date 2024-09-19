Как изменились позиции доллара
Индекс доллара США существенно подорожал в четверг, 19 сентября. Американская валюта уже успела изменить динамику на рынке после кратковременного падения, которое зафиксировали из-за решения центрального банка США о снижении процентных ставок, информирует Reuters.
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Напомним, что Федеральный резерв 18 сентября снизил ставку на 50 базисных пунктов. Регулятор пошел на такой шаг впервые за 4 года. Как ожидают снижение ставки станет поддержкой для экономики США, а также побудит другие центральные банки перейти к смягчению монетарной политики.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,51, сообщает издание CNBC.