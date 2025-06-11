Курс доллара на сегодня

В среду, 11 июня, 2025 года, доллар упал в цене, приблизившись к минимуму за 3 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Рынок валют отреагировал на более слабый отчет по инфляции, чем прогнозировали. Несмотря на более мягкие данные, инфляция остается выше целевого показателя Федерального резерва – 2%. Это усиливает ожидания, что Федеральный резерв вряд ли будет спешить со снижением ставок, даже несмотря на усиление давления со стороны Трампа.

Напомним, что Трамп недавно заявил, что решение относительно нового главы ФРС примут в ближайшем будущем. Сейчас претендентом на должность называют Кевина Уорша. Он возглавлял ФРС США с 2006 по 2011 годы.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 98,72, по данным MarketWatch. Диапазон индекса за день составляет от 98,58 – 99 99,22. С начала года доллар подешевел на 9%.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: