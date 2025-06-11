Добыча нефти в США

В США снизят объемы добычи нефти в 2025 году. Это будет впервые со времен пандемии коронавируса, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что до конца 2026 года объемы добычи в США уменьшатся до около 13,3 миллиона баррелей. Для понимания, сейчас в США добывают рекордные 13,5 миллиона баррелей в сутки. Одна из главных причин – это снижение цен на нефть. На фоне этого сектор сокращать активность.

К теме! По состоянию на 11 июня 2025 года цены на нефть упали на фоне новостей о торговых переговорах между США и Китаем. Кроме того, на рынок влияют планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти и уменьшение спроса со стороны Китая.

Этот прогноз обнародовали всего через несколько месяцев после возвращения на пост президента Дональда Трампа, который во время предвыборной кампании обещал увеличить добычу и производство сырья в США. Кроме того, он обещал снизить цены на энергоносители.

Напомним, что США являются лидером по объемам добычи нефти в мире. Страна занимает первое место в рейтинге с 2016 года.