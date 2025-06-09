Трамп хочет заменить главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что решение относительно следующего председателя Федеральной резервной системы будет принято в ближайшее время. Более того, он добавил, что хороший глава ФРС снизит процентные ставки, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас главным претендентом на должность называют Кевина Уорша. Он возглавлял ФРС США с 2006 по 2011 годы. Трамп заявил, что очень высокого мнения об Уорше.

Ранее Трамп заявил, что Федеральный резерв должен снизить процентные ставки. Кроме того, Трамп снова заявил, что действующий глава ФРС США Джером Пауэлл слишком медленно снижает стоимость заимствований. Напомним, что в апреле 2025 года Трамп публично раскритиковал Пауэлла и призвал к снижению процентных ставок.

Тогда как Джером Пауэлл отмечал, что регулятор не будет спешить с любыми решениями по ставке. К тому же подметил, что Федеральный резерв остается независимым и принимает соответствующие решения, так как и он непосредственно.







