Доллар США остается под давлением: какие факторы влияют на валюту
- Доллар США подорожал на 0,21% и торгуется на уровне 98,95; за неделю потерял 0,38%.
- Инвесторы ждут отчет о рынке труда в США, а Трамп требует от ФРС снижения ставок.
Доллар США восстановил некоторые позиции на рынке, но остается под давлением. На валюту влияют ожидания инвесторов относительно переговоров между США и Китаем.
Курс доллара на сегодня
В понедельник, 9 июня 2025 года, доллар США стабилизировался относительно корзины из 6 других валют. Валюта США восстановила часть потерь, которые зафиксировала ранее, но остается под давлением, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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Инвесторы тщательно следят за торговыми переговорами между США и Китаем, которые проходят в Лондоне, Великобритания. Представители США и Китая встретились после телефонного разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина. На этом фоне растут ожидания по ослаблению напряжения на мировой арене.
Кроме того, инвесторы ждут ключевые экономические данные: отчеты по индексу потребительских цен и по индексу цен производителей. Эти данные помогут лучше понять, какова ситуация в США с инфляцией и более широкое влияние продолжающейся торговой войны,.
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Несмотря на стабилизацию на рынке в понедельник, доллар остается вблизи апрельских минимумов. Более того, это самые слабые уровни с 2022 года. На валюту давит беспокойство относительно экономических последствий торговой и фискальной политики Трампа, которые привели к отказу от американских активов.
Что такое Индекс доллара США (DXY)
Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.
Что с долларом сегодня
Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 99,15, по данным MarketWatch. Доллар упал в цене на 0,05%. Диапазон индекса за день составляет от 98,82 – 99 99,24.
Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC