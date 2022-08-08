Индекс доллара США начинает новую неделю на рынке, продолжая демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

Достойно внимания Надежная гавань: какие активы безопаснее всего выбирать этой осенью

Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 8 августа 2022 года, индекс доллара составляет 106,19, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 0,41%. Начальная позиция индекса доллара была 106,58. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:

больше всего Индекс доллара поднимался в середине июля 2022 года до отметки на уровне 109,29 ;

; тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали при позиции 91,78, по данным CNBC.

Что такое Индекс доллара США. Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Более широкий индикатор рынка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах, 8 августа, обесценился на 0,42% и остановился на уровне 106,17, согласно WSJ. Этот Индекс рассчитывается с учетом данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой.

Влияние центробанка США и страхи по рецессии

В начале августа 2022 года индекс доллара США опустился до минимума на тот момент месяц. К этому привело поведение трейдеров, решивших сокращать свои длинные позиции в долларе.

Дело в том, что инвесторы все больше говорят, что агрессивная монетарная политика Федерального резерва подталкивает экономику к рецессии, пишет Reuters. Интересно, что потенциальная рецессия 2022 года может существенно отличаться от всех предыдущих опытов с кризисами. Все из-за трех факторов:

сильные позиции известных корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать своеобразную общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

агрессивная политика Федерального резерва с целью утихомиривания инфляции;

стабильный рынок труда в США.

Что в целом происходит с долларом США на рынке

Доллар США в 2022 году показывал мощные позиции на рынке. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что ключевой валютой для мировой торговли является именно доллар. Так что результаты такой динамики могут быть следующими:

новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

более сложный процесс выполнения государствами собственных денежных обязательств.

Следует также учитывать, что именно доллар США – это главная резервная валюта мира. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.

Актуально – турецкий Baykar построит завод в Украине: смотреть видео