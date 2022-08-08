Индекс доллара США начинает новую неделю на рынке, продолжая демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
По состоянию на 8 августа 2022 года, индекс доллара составляет 106,19, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 0,41%. Начальная позиция индекса доллара была 106,58. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:
- больше всего Индекс доллара поднимался в середине июля 2022 года до отметки на уровне 109,29;
- тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали при позиции 91,78, по данным CNBC.
Более широкий индикатор рынка WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах, 8 августа, обесценился на 0,42% и остановился на уровне 106,17, согласно WSJ. Этот Индекс рассчитывается с учетом данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой.
Влияние центробанка США и страхи по рецессии
В начале августа 2022 года индекс доллара США опустился до минимума на тот момент месяц. К этому привело поведение трейдеров, решивших сокращать свои длинные позиции в долларе.
Дело в том, что инвесторы все больше говорят, что агрессивная монетарная политика Федерального резерва подталкивает экономику к рецессии, пишет Reuters. Интересно, что потенциальная рецессия 2022 года может существенно отличаться от всех предыдущих опытов с кризисами. Все из-за трех факторов:
- сильные позиции известных корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать своеобразную общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;
- агрессивная политика Федерального резерва с целью утихомиривания инфляции;
- стабильный рынок труда в США.
Что в целом происходит с долларом США на рынке
Доллар США в 2022 году показывал мощные позиции на рынке. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что ключевой валютой для мировой торговли является именно доллар. Так что результаты такой динамики могут быть следующими:
- новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,
- уменьшение объемов инвестиций,
- ухудшение финансовых условий,
- более сложный процесс выполнения государствами собственных денежных обязательств.
Следует также учитывать, что именно доллар США – это главная резервная валюта мира. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.
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