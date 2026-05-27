Какой курс доллара 27 мая 2026 года?

По состоянию на 27 мая, официальный курс доллара – 44,2767 гривны, сообщает НБУ.

Ощутимы изменения и в банках, там, как сообщает издание "Минфин", средний курс там такой:

покупка – 44,05 гривны за доллар США;

продажа – 44,49 гривны за доллар США.

А в обменниках ситуация с курсом следующая:

покупка – 44,10 гривны за доллар США;

продажа – 44,20 гривны за доллар США.

До конца мая значительных колебаний не предвидится. Как указал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, изменения на рынке предсказуемы.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" В начале мая официальный курс доллара составлял около 43,96 гривны. Если по состоянию на начало июня он будет находиться в пределах 44 – 44,15 гривны, то изменение за месяц будет почти незаметным (0,1 – 0,4%).

За сколько сейчас можно купить 200 долларов?

в банке 200 долларов можно купить за примерно – 8 898 гривен;

в обменнике приобретение 200 долларов обойдется в ориентировочно – 8 840 гривен.

Сколько сейчас можно выручить за 200 долларов?

если сдать 200 долларов в банк, можно получить ориентировочно – 8 8 810 гривен;

при сдаче 200 долларов в обменник удастся выручить ориентировочно – 8 820 гривен.

Что важно знать об обмене долларов?