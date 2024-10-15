100 рублей за доллар – реально: почему российские власти готовы "отпустить" курс

Российский рубль продолжает терять позиции на рынке. И похоже, что российские власти смирились с тем, что эта национальная валюта упадет ниже важной психологической отметки.

Рубль падает в цене

Обесценивание рубля на сегодня не вызывает беспокойства в России. Отмечают, что это даже поможет государственному бюджету страны, поскольку в России планируют увеличить расходы на следующий год. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника, которые знакомы с ситуацией.

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В частности, они отмечают, что чиновники в России готовы позволить рублю достичь отметки на уровне 100 рублей за доллар. Бывший чиновник Банка России Олег Вьюгин заявил, что в текущей ситуации курс 100 рублей за доллар – это не так и страшно. Однако он добавил, что это влияет на инфляцию в стране. Напомним, что в конце сентября доллар стоил в России более 90 рублей, тогда как евро пересек отметку в 100 рублей.

К теме! Банк России пока полагался на межбанковские операции для расчета курса рубля. Такая ситуация возникла после того, как США ввели санкции против Московской фондовой биржи, которая из-за этого была вынуждена остановить торги долларом и евро. Из-за санкций в России усилился дефицит иностранной валюты, тогда как данные российского центрального банка свидетельствуют, курс рубль ослаб примерно на 9%.

В 2023 году курс доллара в России дважды рос выше 100 рублей, но центральный банк вмешивался в ситуацию, чтобы поддержать национальную валюту. Кроме того, российский рубль также ослабевает по отношению к юаню. Напомним, что именно китайская валюта на сегодня является главной альтернативой тому для так называемых "токсичных" валют.

Курс валют в России по состоянию на 15 октября: