Рубль падає в ціні

Знецінення рубля на сьогодні не викликає занепокоєння в Росії. Зазначають, що це навіть допоможе державному бюджету країни, оскільки у Росії планують збільшити видатки на наступний рік. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два анонімні джерела, які обізнані з ситуацією.

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Зокрема, вони зазначають, що чиновники у Росії готові дозволити рублю досягти позначки на рівні 100 рублів за долар. Колишній високопосадовець Банку Росії Олег В'югін заявив, що у поточній ситуації курс 100 рублів за долар – це не так і страшно. Проте він додав, що це впливає на інфляцію в країні. Нагадаємо, що наприкінці вересня долар коштував у Росії понад 90 рублів, тоді як євро перетнув позначку в 100 рублів.

До теми! Банк Росії наразі покладався на міжбанківські операції для розрахунку курсу рубля. Таки ситуація виникла після того, як США запровадили санкції проти Московської фондової біржі, яка через це була вимушена зупинити торги доларом і євро. Через санкції у Росії посилився дефіцит іноземної валюти, тоді як дані російського центрального банку свідчать, курс рубль ослаб приблизно на 9%.

У 2023 році курс долара в Росії двічі зростав вище 100 рублів, але центральний банк втручався у ситуацію, аби підтримати національну валюту. Крім того, російський рубль також слабшає стосовно юаня. Нагадаємо, що саме китайська валюта на сьогодні є головною альтернативою тому для так званих "токсичних" валют.

Курс валют у Росії станом на 15 жовтня: