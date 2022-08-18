Индекс доллара США резко пошел вверх по рынку. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

18 августа Индекс доллара США завершает день на уровне 107,43, по данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,86%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,68. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

  • максимально Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;
  • тогда как минимум за аналогичный промежуток времени зафиксировали на позиции 91,78, по данным CNBC.