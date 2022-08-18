Индекс доллара США резко пошел вверх по рынку. Торги продолжаются круглосуточно.

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18 августа Индекс доллара США завершает день на уровне 107,43, по данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,86%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 106,68. Крайние позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах колеблется на уровне 107,42, по данным WSJ. С начала дня он вырос на 0,80%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он пошел на 0,47%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 4,56%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 11,92%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 14,79%.

Что происходит с долларом США

На минувшей неделе доллар США отскочил от минимального уровня за 6 недель. Инвесторы прогнозируют, что Федеральный резерв и дальше будет проводить агрессивную монетарную политику, поскольку инфляция все еще достаточно высока, хотя уже начали фиксировать первые сигналы падения.

В то же время, на последней встрече банков из Федерального резерва в июле заявили, что они видят лишь незначительные признаки ослабления инфляции в стране. Согласно последнему протоколу, темпы поднятия базовой ставки могут замедлиться, но вряд ли речь идет о переходе к уменьшению этого показателя в 2023 году The Economic Times.

Любопытно! В первый день недели доллар США укреплял позиции на рынке на фоне последнего отчета по экономическим показателям Китая. Ведь это привело к усилению страхов по поводу рецессии, согласно CNBC.

Положительно на доллар повлияли и комментарии эксперта из Федерального резерва касательно первых признаков того, что инфляция в США достигла своего максимума. Речь идет о банкире Томасе Баркине, который добавил, что было бы неплохо, чтобы инфляция в течение определенного промежутка времени оставалась на уровне цели в 2%, прежде чем прекращать поднятие ставок.

Потенциальная рецессия в 2022 году может сильно отличаться от предыдущих опытов с экономическими кризисами. Все из-за нескольких следующих факторов: