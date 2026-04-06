Доллар продолжает дешеветь: каким будет официальный курс валют 7 апреля

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 7 апреля. Доллар снова дешевеет, а евро незначительно подорожает.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 6 апреля торгуется по 43,65 гривны. То есть цена американской валюты подешевела на 16 копеек против 3 апреля. Официальный курс евро составляет 50,31 гривны, следовательно его цена упала на 14 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 7 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,58 гривны (-7 копеек);

евро – 50,32 гривны (+1 копейка).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 6 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,40 гривны , а продажа – по 43,85 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,60 гривны , а продажа – по 43,70 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,01 гривны, а продажа – по 43,70 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 6 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,10 гривны , а продажа – по 50,74 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,46 гривны , а продажа – по 50,61 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,13 гривны, а продажа – по 50,81 гривны.

