Доллар и евро дорожают в банках: выгоднее ли покупать валюту в обменниках
В пятницу, 17 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,63 гривны, а евро – 51,42 гривны. В то же время украинские банки и обменники предлагают другие цены.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 17 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,50 гривны (+15 копеек), а продажа по 44,05 гривны (+20 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,25 гривны (+20 копеек), а продажа – по 51,95 гривны (+18 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,76 гривны (+1 копейка), а продажа – по 43,85 гривны (+5 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 51,40 гривны (без изменений), а продажа – по 51,59 гривны (-1 копейка).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,28 гривны (-2 копейки), а продают – по 43,86 гривны (+3 копейки).
- Евро покупают по 51,22 гривны (-3 копейки), а продают – по 51,85 гривны (+15 копеек).
Изменят ли учетную ставку и что будет с депозитами в апреле 2026 года?
Для 24 Канала директор департамента розничного бизнеса "Глобус банка" Дмитрий Замотаев, объяснил, что уровень инфляции в Украине остается умеренным даже несмотря на кризис с топливом. Поэтому, гривневые депозиты не потеряют своей ценности. Даже наоборот украинцы смогут получить от них незначительный пассивный доход.
В частности 30 апреля Нацбанк должен пересмотреть учетную ставку. Нынешний показатель в 15% могут повысить до 15,5% или сразу 16%. Окончательное решение будет зависеть от факторов, связанных с войной России в Украине и с факторами, отвечающих за международную помощь на 2026 год.