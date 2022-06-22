Курс валют в банках

По данным Минфина, по состоянию на среду, 22 июня, наличный курс американского доллара в украинских банках в среднем колеблется на уровне 35,00 гривны за доллар при покупке (без изменений). В то же время продают валюту в банках за 35,60 гривны за доллар (-10 копеек).

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Евро банки покупают за 36,60 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 37,60 гривны за евро (-7 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 35,23 гривны , а продают – за 35,34 гривны , по данным finance.ua.

, а продают – за , по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 37,12 гривны и продажа – 37,29 гривны.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 35,25 гривны , а продажа – 35,40 гривны.

, а продажа – Евро продают по 37,15 гривны, а покупают за 37,35 гривны.

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Министерство обороны Великобритании сообщило, что примерно 15 тысяч российских долларовых миллионеров преследуют цель покинуть территорию государства-агрессора. Выделяют две причины такого стремления: влияние санкций Запада на экономику России и разногласие с позицией власти по поводу войны в Украине.

Кроме того, первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что оккупанты пытаются использовать тактику 2014 года касательно оборота украинской гривны на временно захваченных территориях.

Она добавила, что НБУ призывает банки как можно дольше работать в этих регионах, при условии безопасности для клиентов и работников, с их поддержкой. Рожкова также сообщила, что Украина сообщает об этих преступлениях россиян соответствующим организациям.

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