Курс валют на 25 июня:Нацбанк снова существенно ослабил гривну
25 июня 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На пятницу, 25 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Евро и доллар стремительно укрепляются относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В пятницу, 25 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,45 гривны, что на 18 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта продолжает стремительно расти в цене. Курс евро остановился на отметке 32,79, что на 19 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,53 – 27,56.
- Евро – 32,90 – 32,93.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,29 гривны, продажа – 27,52 гривны.
- Евро: покупка – 32,48 гривны, продажа – 32,87 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США в 2021 году останется на уровне 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты дийщлы согласия относительно того, что среднегодовой курс будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара поднимется до 28,20 гривны.
- В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.
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