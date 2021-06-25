Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 25 червня, Національний банк України встановив офіційний курс долара США на рівні 27,45 гривні, що на 18 копійок більше, ніж в попередній банківський день.
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Європейська валюта продовжує стрімко зростати в ціні. Курс євро зупинився на позначці 32,79, що на 19 копійок більше, ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 27,53 – 27,56.
- Євро – 32,90 – 32,93.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,29 гривні, продаж – 27,52 гривні.
- Євро: купівля – 32,48 гривні, продаж – 32,87 гривні.
Прогноз курсу гривні
- Кабмін заклав до державного бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Міжнародний валютний фонд прогнозує, що курс долара США у 2021 році залишиться на рівні 27,98 гривні.
- У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти дійщли згоди щодо того, що середньорічний курс коливатиметься в межах 27,90 гривні за долар, а наприкінці року вартість долара підніметься до 28,20 гривні.
- У Мінекономіки повідомили, що до 2024 року вартість долара може зрости до 28,8 гривні за оптимістичним прогнозом та до 29,7 – за песимістичним. Більше про це йдеться у сценарії розвитку економіки.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу