Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 25 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,45 гривны, что на 18 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Интересно Погоня за возможностями: эксперты поделились секретами поиска выгодных инвестиций

Европейская валюта продолжает стремительно расти в цене. Курс евро остановился на отметке 32,79, что на 19 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,53 – 27,56.

Евро – 32,90 – 32,93.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,29 гривны, продажа – 27,52 гривны.

Евро: покупка – 32,48 гривны, продажа – 32,87 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

год Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США в 2021 году останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты дийщлы согласия относительно того, что среднегодовой курс будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года стоимость доллара поднимется до 28,20 гривны.

В Минэкономики сообщили, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала