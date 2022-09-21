На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 111,08, согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня эти котировки выросли на 0,78%. Индекс начал день на уровне 110,16. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
максимально этот показатель достигал 111,10. Это новый пиковый уровень;
Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.
В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 111,08, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,79%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
за последний месяц этот показатель вырос на 2,12%;
за 3 месяца Индекс усилил позиции на 6,51%;
с начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 15,65%;
В целом за 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,75%.