Индекс доллара США в среду, 21 сентября, не просто демонстрирует положительную динамику, а обновил несколько максимумов. Торги продолжаются круглосуточно.

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Позиции доллара США на рынке

На момент создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 111,08, согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня эти котировки выросли на 0,78%. Индекс начал день на уровне 110,16. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель достигал 111,10. Это новый пиковый уровень;

Это новый пиковый уровень; Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 111,08, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,79%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за последний месяц этот показатель вырос на 2,12%;

за 3 месяца Индекс усилил позиции на 6,51%;

с начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 15,65%;

В целом за 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,75%.

Ситуация на валютном рынке