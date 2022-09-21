На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 111,08 згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня ці котирування зросли на 0,78%. Індекс почав день на рівні 110,16. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
максимально цей показник досягав 111,10. Цезафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,98, за даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,08, згідно з даними WSJ. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,79%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
за останній місяць цей показник виріс на 2,12%;
за 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,51%;
від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 15,65%;
загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,75%.