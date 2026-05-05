Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 5 травня торгується по 44 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 9 копійок проти 4 травня. Офіційний курс євро становить 51,45 гривні, отже його ціна зменшилася на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 6 травня курс валют буде таким:

долар – 43,96 гривні (-4 копійки);

євро – 51,39 гривні (-6 копійок).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 5 травня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,23 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,85 гривні , а продаж – по 43,89 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,46 гривні, а продаж – по 43,92 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 5 травня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,85 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,50 гривні , а продаж – по 51,60 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,28 гривні, а продаж – по 51,74 гривні.

Що буде з курсом на початку травня?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що на початку травня курс долара в Україні коливатиметься в межах 43,75 – 44,35 гривні.

Однак експерт також не виключає ситуативних змін, коли обмінники підвищуватимуть ціну продажу. Якщо ж підстав для цього бракуватиме, вони можуть занижувати курс купівлі.

На тлі такої можливої "гри в ажіотаж" варто додати, що наразі відсутні будь-які ознаки дефіциту валюти й надмірний попит.