Выгодно ли идти в обменники после изменения курса валют в начале мая
- Официальный курс доллара – 44 гривны, евро – 51,45 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43,75 гривны, продажа – 44,28 гривны; покупка евро – 51,20 гривны, продажа – 51,90 гривны.
Во вторник, 5 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 44 гривны, а евро 51,45 гривны. Цена наличных изменилась соответственно.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 5 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,28 гривны (+13 копеек).
- Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (+3 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,88 гривны (без изменений), а продажа – по 43,87 гривны (-2 копейки).
- Зато покупка евро проходит по 51,50 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,63 гривны (-2 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,42 гривны (-7 копеек), а продают – по 44 гривны (+6 копеек).
- Евро покупают по 51,28 гривны (-4 копейки), а продают – по 51,82 гривны (+2 копейки).
Что происходит на валютном рынке?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение недели 4 – 10 мая на межбанке спрос будет превышать предложение на 10 – 15%.
Стоит отметить, что обычно в апреле – мае рынок более сбалансирован, а такой разрыв не превышает 5 – 7%.
Однако ситуацию все еще будет контролировать украинский Нацбанк. При необходимости он будет вмешиваться с интервенциями, объем которых теперь может достичь 800 – 900 миллионов долларов, в частности чтобы не допустить резких скачков курса доллара.