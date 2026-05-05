Выгодно ли идти в обменники после изменения курса валют в начале мая

Во вторник, 5 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 44 гривны, а евро 51,45 гривны. Цена наличных изменилась соответственно.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 5 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,28 гривны (+13 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,88 гривны (без изменений), а продажа – по 43,87 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,42 гривны (-7 копеек), а продают – по 44 гривны (+6 копеек).

Что происходит на валютном рынке?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение недели 4 – 10 мая на межбанке спрос будет превышать предложение на 10 – 15%.

Стоит отметить, что обычно в апреле – мае рынок более сбалансирован, а такой разрыв не превышает 5 – 7%.

Однако ситуацию все еще будет контролировать украинский Нацбанк. При необходимости он будет вмешиваться с интервенциями, объем которых теперь может достичь 800 – 900 миллионов долларов, в частности чтобы не допустить резких скачков курса доллара.