Валюта в Украине постепенно дешевеет: какой официальный курс на 31 марта
- Нацбанк установил официальный курс валют на 31 марта: доллар будет стоить 43,79 гривны, а евро – 50,31 гривны.
- Цена американской валюты уменьшилась на 5 копеек, тогда как европейской – упала еще на 17 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 31 марта. Цена валюты для украинцев в последний день месяца уменьшится.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 30 марта торгуется по 43,84 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 4 копейки против 27 марта. Официальный курс евро составляет 50,48 гривны, следовательно его цена упала еще на 13 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 31 марта курс валют будет таким:
- доллар – 43,79 гривны (-5 копеек);
- евро – 50,31 гривны (-17 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 30 марта курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,60 гривны, а продажа – по 44,10 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,92 гривны, а продажа – по 43,95 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,40 гривны, а продажа – по 44,03 гривны.
Что ждет курс гривны в апреле?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что напряженное балансирование между спросом и предложением на валютном рынке продлится в начале апреля.
Правда, Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться стратегии "управляемой гибкости", чтобы удержать курс гривни на "приемлемом" уровне, в частности благодаря своим интервенциям.
Кроме того, важным фактором станет следующее решение регулятора по монетарной политике 30 апреля. Напомним, накануне в январе учетную ставку снизили до 15%, а затем в марте – сохранили на этом уровне.