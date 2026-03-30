Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 30 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,60 гривны (без изменений), а продажа по 44,10 гривны (-5 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,92 гривны (-3 копейки), а продажа – по 43,95 гривны (+1 копейка).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,40 гривны (+40 копеек), а продают – по 44,03 гривны (+3 копейки).

Что будет с валютой в начале апреля?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что на этой неделе курс доллара будет находиться вблизи отметки в 44 гривны.

И хотя пик напряжения на валютном рынке уже прошел, спрос будет оставаться активным из-за импортеров топлива, что будет давить на гривну. Правда, на "приемлемом" уровне курс и дальше будут удерживать интервенции Нацбанка.

К слову, сейчас международные резервы Украины превышают 50 миллиардов долларов, что позволяет регулятору действовать уверенно.