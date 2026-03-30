Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 30 марта торгуется по 43,84 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 4 копейки против 27 марта. Официальный курс евро составляет 50,48 гривны, следовательно его цена упала еще на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 31 марта курс валют будет таким:

доллар – 43,79 гривны (-5 копеек);

евро – 50,31 гривны (-17 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 30 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,60 гривны , а продажа – по 44,10 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,92 гривны , а продажа – по 43,95 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,40 гривны, а продажа – по 44,03 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке? А вот курс евро по состоянию на утро 30 марта был таким: в банках – покупка в среднем была по 50,22 гривны , а продажа – по 50,96 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,78 гривны , а продажа – по 50,93 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,52 гривны, а продажа – по 51,08 гривны.

Что ждет курс гривны в апреле?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой объяснил, что напряженное балансирование между спросом и предложением на валютном рынке продлится в начале апреля.

Правда, Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться стратегии "управляемой гибкости", чтобы удержать курс гривни на "приемлемом" уровне, в частности благодаря своим интервенциям.

Кроме того, важным фактором станет следующее решение регулятора по монетарной политике 30 апреля. Напомним, накануне в январе учетную ставку снизили до 15%, а затем в марте – сохранили на этом уровне.