Доллар снова близок к рекорду: официальный курс валют на 28 апреля
Нацбанк установил официальный курс на вторник, 28 апреля. Валюта подорожала для украинцев, а доллар приблизился к рекорду.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 27 апреля торгуется по 44 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 6 копеек против 24 апреля. Официальный курс евро составляет 51,54 гривны, следовательно его цена выросла на 16 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 28 апреля курс валют будет таким:
- доллар – 44,08 гривны (+8 копеек);
- евро – 51,76 гривны (+22 копейки).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 27 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны, а продажа – по 44,25 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,86 гривны, а продажа – по 43,90 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,30 гривны, а продажа – по 44,01 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 27 апреля был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,22 гривны, а продажа – по 51,92 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,58 гривны, а продажа – по 51,77 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,35 гривны, а продают – по 51,92 гривны.
Что будет с курсом валют?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько предположила, что на этой неделе управляемый характер торгов на межбанке сохранится, а Нацбанк и в дальнейшем будет сглаживать структурный дефицит валюты.
Кроме того, на фоне ускорения инфляции в Украине уже 30 апреля регулятор пересмотрит решение относительно инструментов монетарной политики, в частности учетной ставки.
Однако не менее важными для рынка и гривны остаются внешний фон и энергетический фактор – поведение мирового доллара, динамика цен на нефть, объем внешнего финансирования, спрос импортеров в конце месяца и тому подобное.