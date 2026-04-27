Доллар снова близок к рекорду: официальный курс валют на 28 апреля

Нацбанк установил официальный курс на вторник, 28 апреля. Валюта подорожала для украинцев, а доллар приблизился к рекорду.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 27 апреля торгуется по 44 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 6 копеек против 24 апреля. Официальный курс евро составляет 51,54 гривны, следовательно его цена выросла на 16 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 28 апреля курс валют будет таким:

доллар – 44,08 гривны (+8 копеек);

евро – 51,76 гривны (+22 копейки).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 27 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны , а продажа – по 44,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,86 гривны , а продажа – по 43,90 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,30 гривны, а продажа – по 44,01 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 27 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,22 гривны , а продажа – по 51,92 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,58 гривны , а продажа – по 51,77 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,35 гривны, а продают – по 51,92 гривны.

Что будет с курсом валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько предположила, что на этой неделе управляемый характер торгов на межбанке сохранится, а Нацбанк и в дальнейшем будет сглаживать структурный дефицит валюты.

Кроме того, на фоне ускорения инфляции в Украине уже 30 апреля регулятор пересмотрит решение относительно инструментов монетарной политики, в частности учетной ставки.

Однако не менее важными для рынка и гривны остаются внешний фон и энергетический фактор – поведение мирового доллара, динамика цен на нефть, объем внешнего финансирования, спрос импортеров в конце месяца и тому подобное.