Який офіційний курс валют?

Офіційний курс долара США 27 квітня торгується по 44 гривні. Тобто ціна американської валюти збільшилася на 6 копійок проти 24 квітня. Офіційний курс євро становить 51,54 гривні, отже його ціна зросла на 16 копійок, повідомляє Нацбанк.

А от 28 квітня курс валют буде таким:

долар – 44,08 гривні (+8 копійок);

євро – 51,76 гривні (+22 копійки).

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 27 квітня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,75 гривні , а продаж – по 44,25 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 43,86 гривні , а продаж – по 43,90 гривні ;

, а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,30 гривні, а продаж – по 44,01 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 27 квітня був таким:

у банках – купівля в середньому була по 51,22 гривні , а продаж – по 51,92 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,58 гривні , а продаж – по 51,77 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51,35 гривні, а продають – по 51,92 гривні.

Що буде з курсом валют?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько припустила, що цього тижня керований характер торгів на міжбанку збережеться, а Нацбанк і надалі згладжуватиме структурний дефіцит валюти.

Окрім того, на тлі прискорення інфляції в Україні вже 30 квітня регулятор перегляне рішення щодо інструментів монетарної політики, зокрема облікової ставки.

Однак не менш важливими для ринку та гривні залишаються зовнішній фон та енергетичний чинник – поведінка світового долара, динаміка цін на нафту, обсяг зовнішнього фінансування, попит імпортерів наприкінці місяця тощо.