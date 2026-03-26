Доллар снова нестабилен: выгодно ли сейчас покупать валюту в обменниках
В четверг, 26 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,87 гривны, а евро – 50,85 гривны. Однако цены на иностранную наличность в банках и обменниках несколько иные.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 26 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (-2 копейки), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 50,50 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,27 гривны (+2 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,05 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,15 гривны (+5 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 51 гривне (без изменений), а продажа – по 51,20 гривны (-3 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,63 гривны (-2 копейки), а продают – по 44,20 гривны (+4 копейки).
- Евро покупают по 50,95 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,35 гривны (-2 копейки).
Может ли курс вскоре "успокоиться"?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что сейчас ситуация изменчива. Нет никаких гарантий, что мир вернется в состояние "до войны на Ближнем Востоке".
Однако если события там утихнут или хотя бы станут более-менее прогнозируемыми, а потасовка на нефтяном рынке прекратится, то поведение украинских импортеров топлива также несколько успокоится.
К слову, именно они формируют необычно высокий для сезона спрос на валютном рынке, который лишь частично уравновешивают агрокомпании, готовясь к посевной.