Доллар снова нестабилен: выгодно ли сейчас покупать валюту в обменниках

В четверг, 26 марта, официальный курс доллара в Украине составляет 43,87 гривны, а евро – 50,85 гривны. Однако цены на иностранную наличность в банках и обменниках несколько иные.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 26 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,65 гривны (-2 копейки), а продажа по 44,15 гривны (без изменений).

(-2 копейки), а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 50,50 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,27 гривны (+2 копейки).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,05 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,15 гривны (+5 копеек).

(+1 копейка), а продажа – по (+5 копеек). Зато покупка евро проходит по 51 гривне (без изменений), а продажа – по 51,20 гривны (-3 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,63 гривны (-2 копейки), а продают – по 44,20 гривны (+4 копейки).

(-2 копейки), а продают – по (+4 копейки). Евро покупают по 50,95 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,35 гривны (-2 копейки).

Может ли курс вскоре "успокоиться"?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что сейчас ситуация изменчива. Нет никаких гарантий, что мир вернется в состояние "до войны на Ближнем Востоке".

Однако если события там утихнут или хотя бы станут более-менее прогнозируемыми, а потасовка на нефтяном рынке прекратится, то поведение украинских импортеров топлива также несколько успокоится.

К слову, именно они формируют необычно высокий для сезона спрос на валютном рынке, который лишь частично уравновешивают агрокомпании, готовясь к посевной.