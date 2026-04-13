Изменился ли доллар после Пасхи: какой курс валют в Украине

Укр Рус
13 апреля, 10:46
2

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • Официальный курс доллара – 43,45 гривны, евро – 50,90 гривны.
  • В банках покупка доллара стоит 43,22 гривны, продажа – 43,75 гривны; покупка евро – 50,60 гривны, продажа – 51,25 гривны.

В понедельник, 13 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,45 гривны, а евро – 50,90 гривны. Итак, после Пасхи курс валюты в банках и обменных пунктах несколько изменился.

Какой курс валют в банках?

  • По состоянию на утро 13 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,22 гривны (-3 копейки), а продажа по 43,75 гривны (без изменений).
  • Покупка евро проходит по 50,60 гривны (без изменений), а продажа – по 51,25 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

  • Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,60 гривны, а продажа – по 43,75 гривны.
  • Зато покупка евро проходит по 50,90 гривны, а продажа – по 51,05 гривны.

Какой курс в обменниках?

  • По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,88 гривны, а продают – по 43,65 гривны.
  • Евро покупают по 50,60 гривны, а продают – по 51,26 гривны.

Что влияет на валютный рынок?

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что рынок будет оставаться чувствительным к событиям на Ближнем Востоке, в частности из-за их влияния на цену топлива.

Дополнительный спрос на валюту создают энерготрейдеры, а также бизнес и население, которые начали активно переводить сбережения в доллары и евро, хотя чрезмерного ажиотажа в Украине нет.

Однако Нацбанк и в дальнейшем будет контролировать ситуацию с помощью интервенций, пока первоначальный шок от новых ценовых реалий в мире будет постепенно ослабевать.