Изменился ли доллар после Пасхи: какой курс валют в Украине

В понедельник, 13 апреля, официальный курс доллара в Украине составляет 43,45 гривны, а евро – 50,90 гривны. Итак, после Пасхи курс валюты в банках и обменных пунктах несколько изменился.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 13 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,22 гривны (-3 копейки), а продажа по 43,75 гривны (без изменений).

(-3 копейки), а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 50,60 гривны (без изменений), а продажа – по 51,25 гривны (без изменений).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,60 гривны , а продажа – по 43,75 гривны .

, а продажа – по . Зато покупка евро проходит по 50,90 гривны, а продажа – по 51,05 гривны.

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,88 гривны , а продают – по 43,65 гривны .

, а продают – по . Евро покупают по 50,60 гривны, а продают – по 51,26 гривны.

Что влияет на валютный рынок?

Ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что рынок будет оставаться чувствительным к событиям на Ближнем Востоке, в частности из-за их влияния на цену топлива.

Дополнительный спрос на валюту создают энерготрейдеры, а также бизнес и население, которые начали активно переводить сбережения в доллары и евро, хотя чрезмерного ажиотажа в Украине нет.

Однако Нацбанк и в дальнейшем будет контролировать ситуацию с помощью интервенций, пока первоначальный шок от новых ценовых реалий в мире будет постепенно ослабевать.