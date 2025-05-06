Почему доллар падает в цене
Во вторник, 6 мая, доллар США падает в цене третью торговую сессию подряд. Американская валюта реагирует на факторы, связанные с мировой торговлей, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.
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Инвесторов беспокоит неопределенность относительно глобальной торговли. Например, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует говорить с лидером Китая на этой неделе. В то же время он намекнул, что может снизить тарифы на китайские товары.
С другой стороны, глава Белого дома объявил о пошлинах в размере 100% на фильмы иностранного производства, а также заявил, что может ввести тарифы на фармацевтическую продукцию в течение следующих двух недель.
Также инвесторы учитывают сигналы от Федеральной резервной системы США. В целом рынок ожидает, что на следующем заседании регулятор оставит процентные ставки на текущем уровне.
Что такое Индекс доллара США
Что с долларом сегодня
Сейчас Индекс доллара США колеблется на уровне 99,45. Доллар упал в цене 0,38% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара колебался в диапазоне от 99,42 до 100,10.
Интересно! Эксперты американского банка Goldman Sachs прогнозируют, что доллар США продолжит обесцениваться. Они считают, что американская валюта будет терять позиции на рынке даже, если в США не будет рецессии.
Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 97,92 сообщает издание CNBC.