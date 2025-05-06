Экспорт железной руды падает

Экспорт железорудной отрасли в первом квартале 2025 года оказался в критическом положении. Это результат комбинации внешних и внутренних факторов влияния, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK Center. Стоит отметить, что железорудная отрасль является одним из ключевых наполнителей государственного бюджета Украины.

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На мировом рынке на железную руду влияют следующие факторы:

Кризис стального перепроизводства в Китае, который является второй экономикой мира.

Устранение дисбаланса на рынке железной руды займет годы.

В апреле Министерство промышленности, науки и ресурсов Австралии заявило, что ожидает снижения цен на железную руду в 2025 году в среднем до 85 долларов за тонну, что является тревожным сигналом. Ведомство подтвердило свой предыдущий прогноз для сектора.

К теме! По данным Forbes, запасы железной руды в Украине составляют более 18 миллиардов тонн, которые оценивают в 2 триллиона долларов. Ключевые месторождения железной руды сосредоточены в Днепропетровской области и в Крыму. К сожалению, месторождения природного ресурса на полуострове контролируют россияне с 2014 года.

Какие факторы в Украине давят на экспорт железной руды

Кроме того, на экспортеров железной руды давят факторы, которые связаны с Украиной. Прежде всего речь идет о том, что государство задолжало предприятиям более 26,45 миллиарда гривен. Это невозмещенный налог на добавленную стоимость (НДС).

Важно! В GMK Center отмечают, что возмещенный НДС – это оборотные средства для бизнеса. Предприниматели могут направить эти средства на развитие бизнеса и продвижение своей продукции на рынках. Как результат, в марте Криворожский железорудный комбинат сообщил о приостановке работы из-за недостатка оборотных средств.

Кроме того, государство вовремя не выплатило одному из ключевых представителей отрасли более 330 миллионов гривен. Это сумма невозвращенного НДС за экспорт железорудного агломерата. Речь идет о Криворожском железорудном комбинате является крупнейшим производителем в стране агломерата, а выше упомянутые средства позволили бы не прекращать работу.

Аналогичную проблему в марте имела и компания Ferrexpo из тройки топовых экспортеров горно-металлургической продукции в Украине. Налоговая не вернула компании 513 миллиона гривен налоговики экспортного