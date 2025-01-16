Курс доллара к рублю в России

В четверг, 16 января, курс доллара растет относительно российского. В целом такую тенденцию американская валюта демонстрирует в течение последних 5 дней. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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На момент создания этого материала, доллар равен 102,88 рубля. За день доллар вырос в цене на 0,38%. За 5 дней американская валюта подорожала на 1,21%. В то же время курс доллара немного отошел от максимума за более чем 2 года, который зафиксировали в ноябре 2024 года. Тогда курс резко вырос до более 114 рублей за доллар.

С начала года рубль сумел существенно укрепить свои позиции на рынке. Российская валюта подорожала почти на 10%. Однако курс доллара относительно рубля все держится выше важной психологической отметки. Речь идет о курсе выше 100 рублей за доллар.

Напомним, что доллар – это единственная из 15 основных валют, которая завершила 2024 год с доходностью. Доллар за год подорожал более чем на 7%. При этом российский рубль стал одним из главных аутсайдеров на валютном рынке. Рубль за 2024 год обвалился на 18,6%.